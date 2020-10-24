В НКР заявили о 37 жертвах вооруженного конфликта

«Начиная с 27 сентября в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха – прим. НСН) погибли как минимум 37 и были ранены как минимум 118 мирных жителей», - заявил Бегларян во время трансляции брифинга в Facebook.

Он также рассказал о материальном ущербе из-за военных действий. Так, повреждены или полностью уничтожены 10500 объектов частной собственности, более 1,1 тысячи машин , 1,5 тысячи инфраструктурных единиц, а также общественные и производственные объекты, отмечает РИА Новости.

По данным Бегларяна, азербайджанские ВС накануне вечером и ночью совершили обстрел населенных пунктов Карабаха, применив в том числе РСЗО «Полонез». Удары по жилым кварталам и производственным объединениям, заявил омбудсмен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал интервью НСН, в котором заявил, что нынешний конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить дипломатическим путем.

«Я несколько раз подчеркнул [в публикации НСН], что, по-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция», - заявил Затулин.

