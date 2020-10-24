В МИД Армении назвали число беженцев из Нагорного Карабаха

На встрече с представителями США в Вашингтоне Мнацаканян рассказал о том, что с 27 сентября множество населенных пунктов в Нагорном Карабахе подвергаются обстрелу с ракет, беспилотников, дронов. По его данным, дома 90 тысяч местных жителей были разрушены.

Также, по оценкам министра, разрушено около 8 тысяч объектов общественной инфраструктуры. Мнацаканян заявил о необходимости срочно завершить бои.

Обвинения Азербайджана в ответных ударах по гражданской инфраструктуре глава МИД Армении отрицает. Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе есть «очень хороший прогресс».





