В МИД Армении назвали число беженцев из Нагорного Карабаха
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о 90 тысячах человек, которые стали беженцами из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с представителями США в Вашингтоне Мнацаканян рассказал о том, что с 27 сентября множество населенных пунктов в Нагорном Карабахе подвергаются обстрелу с ракет, беспилотников, дронов. По его данным, дома 90 тысяч местных жителей были разрушены.
Также, по оценкам министра, разрушено около 8 тысяч объектов общественной инфраструктуры. Мнацаканян заявил о необходимости срочно завершить бои.
Обвинения Азербайджана в ответных ударах по гражданской инфраструктуре глава МИД Армении отрицает. Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе есть «очень хороший прогресс».
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