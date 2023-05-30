В Нижегородской области собака загрызла воспитательницу детсада

Инцидент произошел в городе Богородске 28 мая. Владелица животного вышла на придомовую территорию кормить пса, который сидел на привязи. Внезапно он вцепился в хозяйку.

От полученных ранений пострадавшая скончалась. По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

По предварительной информации, у женщины был стаффордширский терьер.

В России могут ввести штрафы до 200 тысяч за укусы собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

