В Нижегородской области собака загрызла воспитательницу детсада
В Нижегородской области собака загрызла свою хозяйку, 26-летнюю воспитательницу детского сада, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел в городе Богородске 28 мая. Владелица животного вышла на придомовую территорию кормить пса, который сидел на привязи. Внезапно он вцепился в хозяйку.
От полученных ранений пострадавшая скончалась. По факту произошедшего следственные органы начали проверку.
По предварительной информации, у женщины был стаффордширский терьер.
В России могут ввести штрафы до 200 тысяч за укусы собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новой Москве произошел взрыв в многоэтажке
- В Нижегородской области собака загрызла воспитательницу детсада
- Генерал ВСУ предупредил о дальнейшем продвижении российской армии после Артемовска
- СМИ: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США
- Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления армии
- В Саратове подросток госпитализирован после курения вейпа
- Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в России
- Экс-советник главы Пентагона рассказал, чем Россия вызывает зависть у Запада
- Сборная России по футболу прокомментировала удаление поздравления Аршавину
- Решетников перечислил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru