В России могут ввести штрафы до 200 тысяч за укусы собак

Если они будут приняты, то хозяину животного, которое покусало человека, будет грозить штраф от 10 до 200 тысяч рублей. Если хозяин решит выбросить собаку, то физическое лицо заплатит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными наказание может составить до 15 тысяч для физлиц.

Ранее в Госдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

