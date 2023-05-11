На первоклассника напала стая собак на Чукотке

У города Певек на Чукотке стая собак напала на ученика первого класса, ему оказывается медицинская помощь, сообщил в Telegram глава городского округа Иван Леюшкин.

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Очевидцами ребенок был доставлен в больницу. В настоящее время мальчик продолжает лечение, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю собак. Леюшкин призвал местных жителей контролировать места прогулок своих детей.

Ранее в Приморье стаффордширский терьер укусил за лицо пятилетнего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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