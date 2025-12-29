Автор хитов Долиной отверг связь песни со скандалом вокруг квартиры

Новая песня Ларисы Долиной, выпущенная 26 декабря, не связана с историей вокруг ее квартиры в Хамовниках. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил автор композиции Антон Агеев.

По его словам, песня «Последнее прощай» была написана примерно год-полтора назад и изначально задумывалась как история о личных отношениях мужчины и женщины. Дата релиза, подчеркнул Агеев, была запланирована заранее и не имела отношения к переезду артистки.

Композиция вышла в день начала переезда Долиной из квартиры в Хамовниках, проданной Полине Лурье, из-за чего в соцсетях и СМИ появились предположения о связи трека с этой ситуацией. Некоторые слушатели интерпретировали текст песни как отражение переживаний певицы из-за утраты жилья.

Авторами песни «Последнее прощай» выступили Антон Агеев и Даниил Волохин, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
