Бывший депутат парламента Финляндии получил статус беженца в России

Как утверждает экс-парламентарий, решение о переезде в Россию было принято из-за преследования со стороны финских властей. Он заявлял, что после голосования против вступления Финляндии в НАТО жизнь его семьи стала «очень трудной».

В МВД уточнили, что Туртиайнен был одним из восьми депутатов парламента, выступивших против членства страны в альянсе в 2022 году. Он работал в парламенте с 2019 по 2023 год, сначала представляя партию «Истинные финны», а затем — созданное им движение «Власть принадлежит народу». На выборах 2023 года он не смог сохранить депутатский мандат, передает «Радиоточка НСН».

