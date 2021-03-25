В НИЦ Гамалеи готовы максимально быстро создать новую вакцину от коронавируса

В случае появления нового штамма COVID-19, устойчивого к существующим вакцинам, новый препарат для прививок может быть создан уже через месяц. Об этом сообщил профессор центра им. Гамалеи Александр Бутенко, но при этом добавил, что пока такой необходимости нет.

«Больше времени занимает масштабирование, то есть массовое производство вакцины. При этом сейчас у производителей уже есть опыт, так что и здесь можно рассчитывать на ускоренные темпы», – сказал Бутенко.

Он подчеркнул, что сейчас штамма коронавируса, устойчивого к существующим вакцинам, нет, и появление его оценивается как маловероятное. По словам Бутенко, исследования эффективности вакцин в отношении различных генетических мутаций коронавируса проводятся постоянно. Для этого используются препараты крови иммунизированных людей, кроме того, проводятся эксперименты на лабораторных животных, сообщает «Радио 1».