В НИЦ Гамалеи готовы максимально быстро создать новую вакцину от коронавируса
В случае появления нового штамма COVID-19, устойчивого к существующим вакцинам, новый препарат для прививок может быть создан уже через месяц. Об этом сообщил профессор центра им. Гамалеи Александр Бутенко, но при этом добавил, что пока такой необходимости нет.
«Больше времени занимает масштабирование, то есть массовое производство вакцины. При этом сейчас у производителей уже есть опыт, так что и здесь можно рассчитывать на ускоренные темпы», – сказал Бутенко.
Он подчеркнул, что сейчас штамма коронавируса, устойчивого к существующим вакцинам, нет, и появление его оценивается как маловероятное. По словам Бутенко, исследования эффективности вакцин в отношении различных генетических мутаций коронавируса проводятся постоянно. Для этого используются препараты крови иммунизированных людей, кроме того, проводятся эксперименты на лабораторных животных, сообщает «Радио 1».
Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса Центра имени Чумакова «КовиВак» вышла в гражданский оборот, в ближайшие дни она поступит в регионы. «КовиВак» существенно отличается от двух других российских вакцин — «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», рассказал в эфире НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Отличие существенное: в основе «КовиВак» лежит полный инактивированный (неживой) вирус. Вакцина содержит только пептиды, то есть там нет нуклеиновых кислот ни живых, ни убитых (в отличие от двух других вакцин), а есть искусственно полученные фрагменты вируса», — пояснил он.
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