Вирусолог рассказал об эффективности вакцин из РФ против штамма коронавируса из ЮАР

Российские вакцины защищают от любого известного штамма коронавируса, в том числе, южноафриканского. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев.

«Наша вакцина прекрасно работает, и нам надо меньше обсуждать количество штаммов, а больше – прививочную кампанию», – отметил ученый в беседе с «Радио 1».

По словам Зуева, важно добиться иммунной прослойки в 70% привитых россиян: это обеспечит прекращение распространения инфекции на территории страны.

Кроме того, вирусолог добавил, что новый штамм COVID-19 должен со временем снизить свою патогенность, став одной из инфекций, регулярно активизирующихся поздней осенью и ранней весной.

Ранее стало известно, что в РФ выявили два случая заболевания новой разновидностью COVID-19, обнаруженной в ЮАР. По некоторым данным, ни иммунитет после перенесенного заболевания, ни вакцинация не защищают от южноафриканского штамма.

