В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заражений коронавирусом в Москве

По словам Петрикова, прирост числа связана с тем, что выявляемость стала больше. Он также отметил, что сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации, но выразил надежду, что по итальянскому сценарию мы не пойдем.

Также Петриков подчеркнул, что в Москве предприняты все необходимые меры на случай значительного роста числа заражений, в частности, развернуты госпитальные площади. По его словам, город с нагрузкой справится.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в столице зарегистрировано 387 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это наибольший прирост в российской столице с момента распространения коронавируса.







