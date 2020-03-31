В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заражений коронавирусом в Москве
Главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков прокомментировал увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Петрикова, прирост числа связана с тем, что выявляемость стала больше. Он также отметил, что сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации, но выразил надежду, что по итальянскому сценарию мы не пойдем.
Также Петриков подчеркнул, что в Москве предприняты все необходимые меры на случай значительного роста числа заражений, в частности, развернуты госпитальные площади. По его словам, город с нагрузкой справится.
Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в столице зарегистрировано 387 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это наибольший прирост в российской столице с момента распространения коронавируса.
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