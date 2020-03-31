Восемь человек с коронавирусом скончались за сутки в России
Восемь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России. Всего летальных случаев в стране зафиксировано 17. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что больше всего смертей зафиксировано в Москве - 5. По одному умершему за сутки произошло в Санкт-Петербурге, во Владимирской и Пензенской областях.
Всего за сутки коронавирус выявлен у 500 человек.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН объяснил, чем поможет новый тест на коронавирус, который разработали российские ученые.
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