Штаб: Больше трети заболевших молодые люди от 18 до 40 лет
Больше трети новых заразившихся коронавирусом в Москве - люди от 18 до 40 лет. Также 5% заболевших составляют дети. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За сутки в столице зарегистрировано 387 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
В целом в мегаполисе подтвержденных случаев заражения 1613. Среди новых заболевших – около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% составляют пожилые люди старше 65 лет. Около 5% - дети.
Общее число инфицированных в России составляет на данный момент 2337 человек. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 387. Умерли 17 человек, сообщает RT.
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