Штаб: Больше трети заболевших молодые люди от 18 до 40 лет

В целом в мегаполисе подтвержденных случаев заражения 1613. Среди новых заболевших – около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% составляют пожилые люди старше 65 лет. Около 5% - дети.

Общее число инфицированных в России составляет на данный момент 2337 человек. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 387. Умерли 17 человек, сообщает RT.



