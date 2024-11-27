Милонов призвал регулярно проверять россиян на наркотики
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России нужна тотальная проверка населения на наркотики.
«Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru», комментируя расследование «Ленты.ру» о мефедроновой эпидемии в стране.
Депутат также призвал разграничивать понятия алкогольного и наркотического опьянения. Он также высказал недовольство тем, что в России одинаковое наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Кроме того, по словам Милонова, российским полицейским стоит ловить не просто «закладчиков», а нацелиться именно на изготовителей наркотиков и организаторов их продажи.
Ранее сотрудники ФСБ изъяли тонну кокаина, который транзитом перевозили через Россию в одну из европейских стран, напоминает «Свободная пресса».
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