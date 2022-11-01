Суд оштрафовал «Википедию» за неудаление фейков о спецоперации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что протокол был составлен за неудаление из «Википедии» двух статей о спецоперации. Так, максимальный штраф составляет 4 миллиона рублей.
Ранее «Википедии» был назначен штраф в размере 3 миллионов рублей по этому же составу административного правонарушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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