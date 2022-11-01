Суд оштрафовал «Википедию» за неудаление фейков о спецоперации

Отмечается, что протокол был составлен за неудаление из «Википедии» двух статей о спецоперации. Так, максимальный штраф составляет 4 миллиона рублей.

Ранее «Википедии» был назначен штраф в размере 3 миллионов рублей по этому же составу административного правонарушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

