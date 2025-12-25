Петербуржцев предупредили о перебоях с мобильным интернетом в Новый год
Перебои с мобильным интернетом ожидаются в Санкт-Петербурге в Новый год. Как пишет RT, об этом заявил начальник городского отдела по вопросам организации антитеррористической защищённости публичных и массовых мероприятий Александр Равин.
По его словам, причиной перебоев может стать, в том числе, перегрузкой сотовых сетей из-за скопления «большого количества граждан в одном месте».
«Возможно, что будут, скажем так, ограничения по сети интернет, мобильная связь будет работать», — указал Равин.
Он также добавил, что фейерверка в ночь на 1 января в Санкт-Петербурге не будет по соображениям безопасности.
Ранее Минцифры РФ в очередной раз дополнило «белый список» ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
