Путин поздравил Трампа с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин направил главе Белого дома поздравительную телеграмму.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время телефонный разговор российского и американского лидеров не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом официальный представитель Кремля отметил, что при необходимости беседу Путина и Трампа можно оперативно согласовать.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
