Путин поздравил Трампа с Рождеством
25 декабря 202513:51
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин направил главе Белого дома поздравительную телеграмму.
Ранее Песков заявил, что в настоящее время телефонный разговор российского и американского лидеров не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом официальный представитель Кремля отметил, что при необходимости беседу Путина и Трампа можно оперативно согласовать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил Трампа с Рождеством
- Потребуем Запорожье: Что будет с Украиной через 90 дней
- Петербуржцев предупредили о перебоях с мобильным интернетом в Новый год
- Захарова назвала фейком статью Bloomberg о якобы цели РФ изменить план по Украине
- Минздрав рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками
- Площадь пожара в порту Темрюка из-за БПЛА выросла до 4 тысяч «квадратов»
- Некукольная доброта: Чего ждать от фильма «Чебурашка 2»
- Посол Индии допустил скорое введение безвиза для российских туристов
- Подтверждаем доходы: Кому откажут в выдаче кредита и ипотеки с 2026 года
- Армия России освободила Свято-Покровское в ДНР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru