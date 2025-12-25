Минздрав рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками

Минздрав России рассматривает возможность эксперимента с передвижными аптечными пунктами для удаленных регионов страны. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности», - рассказал министр журналистам.

По словам Мурашко, мобильные пункты для пилотного проекта должны быть технологически грамотно обустроены с мониторингом перечисленных показателей.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ряде населенных пунктов страны появятся передвижные аптеки.

