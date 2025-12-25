Захарова назвала фейком статью Bloomberg о якобы цели РФ изменить план по Украине
Статья агентства Bloomberg о якобы стремлении РФ добиться изменения мирного плана США по Украине не соответствует действительности. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, использованная в публикации формулировка про близкий к Кремлю источник является прикрытием фейка.
«У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные», — указала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что план президента США Дональда Трампа из 20 пунктов по урегулированию конфликта вокруг Украины не устраивает Россию по фундаментальным вопросам безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
