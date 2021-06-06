В МВД уточнили порядок использования автомобилей граждан
Полицейские могут воспользоваться автомобилями россиян, за исключением моментов преследования нарушителей закона. Такие разъяснения опубликованы в проекте приказа МВД о порядке надзора за соблюдением правил дорожного движения (ПДД).
«При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев, когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления) и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, что в случае отказа [наступает] ответственность за невыполнение данного требования, предусмотренная законодательством», - цитирует документ ТАСС.
В этом случае управлять автомобилем может его владелец. Сотрудник ГИБДД, пользуясь машиной гражданина, выдаст справку или путевой лист автовладельцу по его просьбе. В документе указывается маршрут движения или километраж и продолжительность поездки, данные сотрудника ГИДББ.
Уточняется, что преследовать преступников полицейские могут только на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Также сообщается об использовании «гражданских» грузовиков для принудительной остановки транспортного средства. Это происходит только в том случае, если водитель грузового ТС создает реальную опасность для жизни и здоровья людей, игнорирует законные требования сотрудника ДПС остановиться.
Напомним, что инспекторам ГИБДД можно будет вести наблюдение даже в гражданской одежде. Но в этом случае они не смогут останавливать водителей и оформлять их правонарушения.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин объяснил НСН, зачем власти вновь пытаются ограничить среднюю скорость на дорогах.
«С моей точки зрения, это совершенно неправильно. Когда превышена средняя скорость, обжаловать ничего не получится, не понятно, где и в каком месте человек превысил. Возникает очень много вопросов, как эту среднюю скорость считать. Никакой дорожный знак не ограничивает среднюю скорость. Если это будет введено, то у граждан появятся основания для обжалования этого закона, вплоть до Конституционного суда и Европейского суда по правам человека», - отметил Похмелкин.
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