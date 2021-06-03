Новые штрафы для автомобилистов могут признать незаконными

По его словам, ранее Верховный Суд уже признавал введение такой ответственности незаконным, потому что любое правонарушение всегда характеризуется конкретным местом и временем.

«Несколько лет назад в отдельных регионах, начиная с Татарстана, стали вводить такие ограничения за превышение средней скорости. Затем Верховный Суд РФ признал эту практику незаконной, и был совершенно прав, потому что обязательным признаком любого правонарушения является место и время. Если вы не установили, в каком именно месте, в какое время было совершено нарушение, считайте, что вы это нарушение не выявили. Сейчас снова пытаются это внести в Кодекс об административных правонарушениях и легализовать эту практику», - рассказал он.

Похмелкин также подчеркнул, что делается это с целью обогатить бюджет, а также коммерческий сектор, который отвечает за видеоконтроль на дорогах.

«Это, конечно, способ выбивания из граждан, денег, которые идут не только в бюджет. У нас видеокамеры сегодня обслуживаются коммерческими структурами, они получают львиную долю от всех штрафов, что тоже неправильно», - добавил собеседник НСН.

Ранее вступили в силу штрафы для российских кондукторов, контролеров и водителей за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, не оплативших проезд и следующих без сопровождения взрослых.