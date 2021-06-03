Новые штрафы для автомобилистов могут признать незаконными

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин объяснил, зачем власти вновь пытаются ограничить среднюю скорость на дорогах.

В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, сообщается со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око». Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у граждан будут все основания для обжалования этого решения.

«С моей точки зрения, это совершенно неправильно. Когда превышена средняя скорость, обжаловать ничего не получится, не понятно, где и в каком месте человек превысил. Возникает очень много вопросов, как эту среднюю скорость считать. Я не против того, чтобы у нас был тотальный видеоконтроль, чтобы каждый метр дороги находился под видеокамерами. Но если не могут обеспечить это, ни о какой средней скорости речи быть не может, никакой дорожный знак не ограничивает среднюю скорость. Если это будет введено, то у граждан появятся основания для обжалования этого закона, вплоть до Конституционного суда и Европейского суда по правам человека», - отметил Похмелкин.

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По его словам, ранее Верховный Суд уже признавал введение такой ответственности незаконным, потому что любое правонарушение всегда характеризуется конкретным местом и временем.

«Несколько лет назад в отдельных регионах, начиная с Татарстана, стали вводить такие ограничения за превышение средней скорости. Затем Верховный Суд РФ признал эту практику незаконной, и был совершенно прав, потому что обязательным признаком любого правонарушения является место и время. Если вы не установили, в каком именно месте, в какое время было совершено нарушение, считайте, что вы это нарушение не выявили. Сейчас снова пытаются это внести в Кодекс об административных правонарушениях и легализовать эту практику», - рассказал он.

Похмелкин также подчеркнул, что делается это с целью обогатить бюджет, а также коммерческий сектор, который отвечает за видеоконтроль на дорогах.

«Это, конечно, способ выбивания из граждан, денег, которые идут не только в бюджет. У нас видеокамеры сегодня обслуживаются коммерческими структурами, они получают львиную долю от всех штрафов, что тоже неправильно», - добавил собеседник НСН.

Ранее вступили в силу штрафы для российских кондукторов, контролеров и водителей за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, не оплативших проезд и следующих без сопровождения взрослых.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:АвтомобильШтрафыВиктор ПохмелкинШтрафы Гибдд
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