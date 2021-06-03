Автомобилистов предупредили о новом штрафе
Российских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимой средней скорости на определенных участках дорог. Об этом сообщили в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око», пишет портал Autonews.ru.
Отмечается, что речь идет о превышении установленной скорости движения, первая камера будет фиксировать время въезда автомобиля на участок, а вторая – время выезда за пределы установленного участка.
На данный момент нет статьи о слишком быстром проезде автомобилиста по подконтрольным отрезкам пути, за превышение средней скорости наказывают так же, как за разовое превышение скоростного режима, пишет Ura ru.
Ранее вступили в силу штрафы для российских кондукторов, контролеров и водителей за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, не оплативших проезд и следующих без сопровождения взрослых.
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