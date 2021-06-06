МВД разрешило вести скрытый надзор за нарушениями на дорогах инспекторам в штатском

Так, инспекторам ГИБДД можно будет вести наблюдение даже в гражданской одежде. Но в этом случае они не смогут останавливать водителей и оформлять их правонарушения. Все данные им необходимо будет передать другим нарядам, которые смогут задержать автомобиль и составить протокол, сообщают «Известия».

Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции будут также фиксировать разговор по телефону за рулем и опасное вождение, выезд на встречную полосу и превышение скорости – нарушения правил дорожного движения, которые способствуют совершению ДТП. При этом представители МВД смогут принимать меры по фиксации нарушений, ведя скрытый надзор за ситуацией на дороге, на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы, уточняет RT.

«Сроки выполнения сотрудниками административных действий должны быть минимально необходимыми для их осуществления, исходя из конкретной обстановки», - предусматривается в документе.

Кроме того, участники дорожного движения получат возможность обжаловать время выполнения действий сотрудниками ГИБДД во время остановки автомобиля.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин объяснил НСН, зачем власти вновь пытаются ограничить среднюю скорость на дорогах.

«С моей точки зрения, это совершенно неправильно. Когда превышена средняя скорость, обжаловать ничего не получится, не понятно, где и в каком месте человек превысил. Возникает очень много вопросов, как эту среднюю скорость считать. Никакой дорожный знак не ограничивает среднюю скорость. Если это будет введено, то у граждан появятся основания для обжалования этого закона, вплоть до Конституционного суда и Европейского суда по правам человека», - отметил Похмелкин.

