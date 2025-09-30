Стало известно, почему Путин не заводит соцсети
30 сентября 202505:21
Российский лидер Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, Кремль размещает всю необходимую информацию о работе президента. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, не планирует ли Путин завести собственные соцсети.
Ранее стало известно, что на аккаунт президента в Max подписались более 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
