Стало известно, почему Путин не заводит соцсети

Российский лидер Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, Кремль размещает всю необходимую информацию о работе президента. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, не планирует ли Путин завести собственные соцсети.

Ранее стало известно, что на аккаунт президента в Max подписались более 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

