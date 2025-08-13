СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии

В ведомстве указали, что, согласно поступающим данным, нынешнее венгерское руководство в Брюсселе считают помехой для «единой Европы».

В СВР указали, что основным кандидатом на замену премьеру Венгрии Виктору Орбану в Еврокомиссии видят лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра.

«Расчёт состоит в том, чтобы привести его к власти весной 2026 года, «а может и раньше», на что уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы», - отмечается в сообщении.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.

