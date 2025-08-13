СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии
Руководство Еврокомиссии желает смены власти в Венгрии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В ведомстве указали, что, согласно поступающим данным, нынешнее венгерское руководство в Брюсселе считают помехой для «единой Европы».
В СВР указали, что основным кандидатом на замену премьеру Венгрии Виктору Орбану в Еврокомиссии видят лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра.
«Расчёт состоит в том, чтобы привести его к власти весной 2026 года, «а может и раньше», на что уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы», - отмечается в сообщении.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
- В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
- Родители призвали сделать домашние задания более креативными
- Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
- СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии
- Юристы объяснили музыкантам, как защититься от искусственного интеллекта
- Политолог Блохин: На Аляске Трамп и Путин обсудят снятие санкций с РФ
- «Инвалидность в прокате»: Сокуров заявил о серьезной ошибке в кинопроизводстве
- Не рушить жизнь: К контенту блогеров-психологов призвали относиться критически
- Глава ФНС заявил о росте налоговых сборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru