Спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.

Продажи новостроек в некоторых регионах России за последний год снизились в два раза. Рынок жилья в большинстве городов-миллионников перешел в «красную» зону: доля нераспроданных квартир увеличилась с 12% в середине 2024-го до 29% сейчас. Сильнее всего количество сделок упало в Краснодаре, Красноярске и Самаре. Застройщикам это грозит трудностями с погашением долгов перед банками по проектному финансированию, пишут «Известия». Писанкова рассказала, что происходит на рынке.