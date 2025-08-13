Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
Агент по недвижимости Анна Писанкова заявила НСН, что в Москве по некоторым объектам цены выросли на 20-30% за два месяца.
Спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.
Продажи новостроек в некоторых регионах России за последний год снизились в два раза. Рынок жилья в большинстве городов-миллионников перешел в «красную» зону: доля нераспроданных квартир увеличилась с 12% в середине 2024-го до 29% сейчас. Сильнее всего количество сделок упало в Краснодаре, Красноярске и Самаре. Застройщикам это грозит трудностями с погашением долгов перед банками по проектному финансированию, пишут «Известия». Писанкова рассказала, что происходит на рынке.
«Спрос просел, так как семейную ипотеку сильно ограничили. Сегодня только семьи с ребенком до семи лет могут воспользоваться ей. Но не могу сказать, что спрос упал в два раза, падение на уровне 20-30%. При этом цены не упали. Даже в Краснодаре, Красноярске и Самаре, где наибольшее падение по сделкам, цены не падают», - отметила она.
По ее словам, в столице цены также продолжают расти.
«Даже самый бюджетный ранее застройщик «ПИК» сделал повышение цен. За последние два месяца повышение в Москве составило 20-30%. Они придумали новую программу, по которой предусмотрена низкая процентная ставка на первые два года. Но эти затраты они зашили в стоимость недвижимости, за счет чего произошел скачок цен. Снижения мы не ожидаем», - заключила собеседница НСН.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал НСН, что в Москве не осталось вариантов квартир за пять миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доход музыкальных стримингов в России вырос в полтора раза
- Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
- В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
- Родители призвали сделать домашние задания более креативными
- Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
- СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии
- Юристы объяснили музыкантам, как защититься от искусственного интеллекта
- Политолог Блохин: На Аляске Трамп и Путин обсудят снятие санкций с РФ
- «Инвалидность в прокате»: Сокуров заявил о серьезной ошибке в кинопроизводстве
- Не рушить жизнь: К контенту блогеров-психологов призвали относиться критически
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru