Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии

По его словам, он является «политическим ветераном» и более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии.

«Я больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», - почеркнул Вучич, допустив проведение досрочных парламентских выборов.

Согласно Конституции Сербии, президент республики избирается на пять лет. Один человек может занимать этот пост не более двух раз. Второй срок Вучича истекает в 2027 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не палинрует идти на третий срок и будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году, сообщает RT.

