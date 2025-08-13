Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
Сербский лидер Александар Вучич в ходе пресс-конференции заявил, что «через полтора года» завершит свою президентскую карьеру.
По его словам, он является «политическим ветераном» и более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии.
«Я больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», - почеркнул Вучич, допустив проведение досрочных парламентских выборов.
Согласно Конституции Сербии, президент республики избирается на пять лет. Один человек может занимать этот пост не более двух раз. Второй срок Вучича истекает в 2027 году.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не палинрует идти на третий срок и будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году, сообщает RT.
