В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
Рост аудитории эзотерических услуг на 30% говорит о глубоком духовном кризисе в обществе. Об этом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, в современном мире человек «часто оказывается один на один со своими проблемами», чем пользуются различного рода гадалки и колдуны, превратившие индустрию оккультных услуг в многомиллиардный бизнес.
Он указал, что шарлатаны предлагают лишь «иллюзию контроля над ситуацией», при этом за деньги вводя людей в заблуждение. И чтобы исправить ситуацию следует заменить эзотерические услуги православным консалтингом.
«Настоящая духовная помощь в храмах остаётся бесплатной... Необходимо усиливать катехизаторскую работу в приходах, развивать систему православного консультирования, активнее работать с молодёжью», — заключил Иванов.
Ранее директор Департамента уголовной практики в сфере экономики Профессиональной юридической группы АИД Алена Безлик заявила «Радиоточке НСН», что тарологам и экстрасенсам грозит до десяти лет лишения свободы, если их деятельность будет признана мошеннической.
