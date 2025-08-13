Доход музыкальных стримингов в России вырос в полтора раза

Отмечается, что в прошлом году музыкальные стриминги заработали на 51% больше, чем в 2023 году. Лидером по доходам стала «Яндекс Музыка», чья доля за два года выросла на 14,2% - до 50,9%

Также в ТОП-5 из российских стриммингов вошли «VK Музыка» (26,5%), «Звук» (10%) и «МТС Музыка» (3,8%). Четвёртое место досталось Apple Music (4,5%).

По данным исследования, большая часть дохода платформ (98,2%) пришлась на подписки, тогда как на рекламу лишь 1,8%.

Ранее генпродюсер «Звука» Сергей Балдин в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что некоторые артисты, занимающие сегодня первые места на стримингах, зарабатывают более 50 млн в год.

