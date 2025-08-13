Политолог Блохин: На Аляске Трамп и Путин обсудят снятие санкций с РФ
Одной из тем, которую на встрече 15 августа хотя бы частично обсудят президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, станет отмена антироссийских санкций. Об этом сайту aif.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Он напомнил о словах главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который отметил, что из-за ухода из РФ американский бизнес потерял более 300 млрд долларов.
«То есть санкции США — это двухсторонний ущерб. И Трамп должен быть заинтересован в том, чтобы его не было», — заключил политолог.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что главной темой встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа станет долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
