В МВД раскрыли схему мошенников с доступом к «Госуслугам»

Преступники представляются представителями оператора сотовой связи, предлагают продлить старый договор, после чего на номер абонента приходит смс с кодом. Благодаря ему аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Затем жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств граждан убеждают перевести деньги на «безопасный счет», рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

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Для другой схемы мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы.

Сотовые операторы ранее предупреждали своих клиентов, что действующие договоры с физлицами не нуждаются в продлении.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:ГосуслугиМошенники

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