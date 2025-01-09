В МВД раскрыли схему мошенников с доступом к «Госуслугам»
Преступники представляются представителями оператора сотовой связи, предлагают продлить старый договор, после чего на номер абонента приходит смс с кодом. Благодаря ему аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».
Затем жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств граждан убеждают перевести деньги на «безопасный счет», рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Для другой схемы мошенники используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы.
Сотовые операторы ранее предупреждали своих клиентов, что действующие договоры с физлицами не нуждаются в продлении.
Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru