В МВД раскрыли схему мошенников с доступом к «Госуслугам»

Преступники представляются представителями оператора сотовой связи, предлагают продлить старый договор, после чего на номер абонента приходит смс с кодом. Благодаря ему аферисты получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Затем жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Под предлогом сохранности средств граждан убеждают перевести деньги на «безопасный счет», рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.