В МВД объяснили увеличение штата спецназа проведением СВО
Увеличение штатной численности специальных полков полиции и специального подразделения «Гром» продиктовано оперативной обстановкой, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Комментируя информацию в СМИ и публикации на данную тему, в ведомстве указали, что этот вопрос связан с проведением специальной военной операции.
«Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники министерства», - говорится в заявлении.
Ранее экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в интервью НСН заявил, что в России идёт расширение спецподразделения ФСКН «Гром», так как МВД необходимо больше собственного спецназа, который будет «готов по команде».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru