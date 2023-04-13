«Готовы по команде»: Экс-глава МВД объяснил необходимость клона Росгвардии

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о попытках создать в России «клон» Росгвардии. По его данным, этим активно занимается МВД, перестраивая свою работу «под ОМОН», расширяя штат полицейских полков, набирая снайперов и взрывотехников. При этом Хинштейн отметил, что Росгвардия участвует в боях на Украине, а МВД – нет. Анатолий Куликов считает, что в этой истории должен разобраться президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас спецназ «Гром» расширяют, чтобы в меньшей степени зависеть от Росгвардии. Это не потому что какая-то конкуренция. А потому что у Росгвардии сейчас возникло много других задач, связанных и с охраной особо важных объектов, и с проведением спецоперации. Также это связано с тем, что у России появились четыре новых региона. Каждый стремится к самостоятельности. Но это президент должен поставить точку в этом и разобраться. Думаю, так оно и будет, раз Хинштейн поднял этот вопрос», - сказал Куликов.

Он отметил, что у МВД назрела необходимость иметь больше собственного спецназа, который будет «готов по команде».

«Например, вы начальник местного органа МВД, вам нужен взвод для проведения операции. Конечно же, удобнее, когда он рядом и готов по команде. В этом деле есть трудности у начальника полиции. Вот они и создают свой дополнительный ОМОН», - указал собеседник НСН.