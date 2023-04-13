«Готовы по команде»: Экс-глава МВД объяснил необходимость клона Росгвардии
МВД хочет быть самостоятельным и не зависеть от сотрудников ОМОНа Росгвардии, отметил в эфире НСН Анатолий Куликов.
В России идет расширение спецподразделения ФСКН «Гром», заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в интервью НСН. По его словам, МВД необходимо больше собственного спецназа, который будет «готов по команде».
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о попытках создать в России «клон» Росгвардии. По его данным, этим активно занимается МВД, перестраивая свою работу «под ОМОН», расширяя штат полицейских полков, набирая снайперов и взрывотехников. При этом Хинштейн отметил, что Росгвардия участвует в боях на Украине, а МВД – нет. Анатолий Куликов считает, что в этой истории должен разобраться президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас спецназ «Гром» расширяют, чтобы в меньшей степени зависеть от Росгвардии. Это не потому что какая-то конкуренция. А потому что у Росгвардии сейчас возникло много других задач, связанных и с охраной особо важных объектов, и с проведением спецоперации. Также это связано с тем, что у России появились четыре новых региона. Каждый стремится к самостоятельности. Но это президент должен поставить точку в этом и разобраться. Думаю, так оно и будет, раз Хинштейн поднял этот вопрос», - сказал Куликов.
Он отметил, что у МВД назрела необходимость иметь больше собственного спецназа, который будет «готов по команде».
«Например, вы начальник местного органа МВД, вам нужен взвод для проведения операции. Конечно же, удобнее, когда он рядом и готов по команде. В этом деле есть трудности у начальника полиции. Вот они и создают свой дополнительный ОМОН», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Куликов рассказал, что «дополнительный ОМОН» МВД могут направлять в новые регионы для поддержания общественного порядка. Он подчеркнул, что на передовую таких сотрудников отправлять не будут.
«Если они создаются для обеспечения оперативных мероприятий – это одно. Если они создаются для обеспечения охраны общественного порядка, то это уже другое. Если их и будут использовать, то будут использовать не на передней линии соприкосновения, а при поддержании общественного порядка в новых регионах», - резюмировал Куликов.
«Гром» — это созданные в 2003 году специальные подразделения ФСКН России. С 6 декабря 2016 года действуют в составе МВД РФ. «Гром» обеспечивает силовую поддержку мероприятий, проводимых МВД, сообщает «Радиоточка НСН».
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