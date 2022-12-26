Трутнев предложил создать центры подготовки бойцов спецназа по всей России
По аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе по всей стране могут создать центры подготовки бойцов, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, он и первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с данной инициативой.
Как отметил Трутнев, университет спецназа в Гудермесе стал не только центром обучения бойцов в Чечне, но и значительной части России. Центры будут создаваться в других российских регионах.
«Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили», — подчеркнул Трутнев.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев из Чечни. По его словам, бойцы прошли в Российском университете спецназа «краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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