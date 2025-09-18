Песков подтвердил, что Козак подал в отставку

Президент России встретится сегодня с лидерами парламентских фракций Силуанов: Цифровой рубль такой же надежный, как обычный Отопительный сезон стартовал в 20 регионах России Фотография, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче паспорта У пользователей мобильной связи появилась возможность объединить в одном тарифе родственников из разных регионов страны