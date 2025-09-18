Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
18 сентября 202513:25
Замглавы администрации президента Дмитрия Козака действительно подал прошение об отставке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Козак решил покинуть пост по собственному желанию, пишет RT.
«Мы пока указ не публиковали. Указа нет», - добавил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что Козак рассматривает различные предложения о переходе в бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Инвестор сравнил цифровые валюты России и США
- Песков отказался комментировать слухи о повышении НДС
- На премии «Все цвета джаза» выступят Мазаев и джаз-бэнд Жилина
- От резкого повышения утильсбора выиграют «Москвич» и Haval
- Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена
- В Британии трех человек задержали по подозрению в помощи разведслужбам России
- Экономист: Обвал рубля поможет избежать повышения НДС до 22%
- Группа «Gorky Park» отправится в мировое турне
- Застройщикам в РФ разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию
- Российские войска поразили используемые ВСУ объекты энергетики
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru