Песков подтвердил, что Козак подал в отставку

Замглавы администрации президента Дмитрия Козака действительно подал прошение об отставке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Козак решил покинуть пост по собственному желанию, пишет RT.

«Мы пока указ не публиковали. Указа нет», - добавил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Козак рассматривает различные предложения о переходе в бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

