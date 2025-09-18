«Пять миллионов за три года»: Как быстро окупаются фитнес-клубы
Компактный формат площадок для фитнеса остается наиболее привлекательным с точки зрения инвестиций, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Рост интереса инвесторов к открытию фитнес-клубов приобрел системный характер, сообщила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Тренд на инвестиции в спортивные объекты наметился с 2024 года, их открылось на 12% больше, рассказал ранее в пресс-центре НСН экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин. Речь идет о вариантах в сочетании с торговлей, а также просто спортивных малоформатных объектах.
«Интерес к отрасли действительно усилился: только за первые восемь месяцев этого года на рынок вышло более 500 новых объектов, а их общее количество достигло 10 189. Сегодня рынок во многом формируют студии: в новых открытиях их доля достигает 72%. Компактные форматы дают возможность точнее работать с целевой аудиторией и быстрее окупаются. По нашим оценкам, инвестиции в открытие студии площадью 70–100 кв. м составляют в среднем от 5 млн рублей, тогда как запуск студий площадью 100–500 кв. м обходится примерно минимум в 10 млн рублей. Создание многофункционального комплекса с бассейном требует вложений более 200 млн рублей. Маленькие студии окупаются в среднем за 2–3 года, клубы классического формата — за пять лет, а многофункциональные комплексы с бассейном — от семи лет. Это подтверждает, что компактные «бутиковые» форматы остаются наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций. При этом премиум-сегмент демонстрирует маржинальность (предельный доход) на уровне 15–20% против 7–9% в среднем по отрасли», - рассказала Елена Силина.
Александр Волгин в пресс-центре НСН также отметил, что открытие спортивных объектов становится элементом социальной ответственности для инвесторов.
«Это отчетливый тренд. Владение таким объектом воспринимается как часть имиджевой и социальной стратегии: это и вклад в здоровье населения, и развитие городской среды, и создание рабочих мест. В этом смысле фитнес принципиально отличается от тех ниш, которые дают быстрые деньги, но не несут общественной ценности, такие, как, например, алкомаркеты. Лидируют по открытию спортивных объектов Москва и Санкт-Петербург с областями, значительные темпы демонстрируют регионы Северного Кавказа, Поволжья. Это подтверждает, что потенциал региональных рынков еще далеко не исчерпан», - констатировала глава Национального фитнес-сообщества.
По словам Силиной, несмотря на инфляцию, рынок ведет себя очень гибко в плане повышения цен на услуги.
«С начала года фонд оплаты труда, арендные платежи и коммуналку выросли в среднем по отрасли на 12–13%, что неизбежно сказалось на себестоимости услуг. При этом, по данным последнего опроса, 24% компаний вовсе не повышали цены, 48% ограничились ростом до 10%, и лишь 28% увеличили стоимость более чем на 10%. Таким образом, рост цен есть, но он адекватный и не сильно заметный, что показывает ориентир бизнеса на удержание клиента», - подчеркнула она.
Ранее депутаты Госдумы, бывшие спортсмены, поспорили о том, какой вид спорта считать в России номером один: боксёр Николай Валуев назвал футбол, хоккеист Вячеслав Фетисов – конечно же, хоккей. А вот олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упомянула фигурное катание.
«Пять миллионов за три года»: Как быстро окупаются фитнес-клубы
