Российские войска поразили используемые ВСУ объекты энергетики
Российская армия нанесла поражение объектам энергетики, которые использовались в интересах Вооружённых сил Укрины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в 142 районах также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщает RT.
В военном ведомстве добавили, что в нанесении удара участвовали ракетные войска, артиллерия и авиация, также применялись ударные дроны.
Ранее в Минобороны РФ расскакзали об освобождении населённого пункта Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
