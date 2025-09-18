Глава Минфина заверил в надежности цифрового рубля
18 сентября 202513:05
Цифровой рубль такой же надежный, как обычный, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом он рассказал журналистам на Московском финансовом форуме.
Как отметил глава Минфина, цифровая валюта абсолютно крепкая и не зависит от коммерческих банков.
«Мы говорим о том, что очень [цифровой рубль] интересен для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль будет обеспечиваться на высоком уровне», - подчеркнул Силуанов.
Между тем в России впервые выплатили заработную плату в цифровых рублях.
