В Госдуме предложили разрешить досрочно выдавать водительские права с 16 лет

По мнению парламентариев, право досрочного получения водительского удостоверения можно было бы предоставить подросткам, проявившим высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, подтверждением чего могут стать их значительные достижения в учёбе, спорте или предпринимательстве.

Авторы инициативы считают, что решение позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан», - говорится в обращении.

Ранее в Госдуме заявили, что питбайки необходимо приравнять к мотоциклам и заставить их владельцев получать водительские удостоверения, сообщает «Свободная пресса».

