В Госдуме предложили разрешить досрочно выдавать водительские права с 16 лет
В России необходимо предоставить одарённым подросткам возможность получить водительские права с 16 лет. Как пишет РИА Новости, соответствующее обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».
По мнению парламентариев, право досрочного получения водительского удостоверения можно было бы предоставить подросткам, проявившим высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, подтверждением чего могут стать их значительные достижения в учёбе, спорте или предпринимательстве.
Авторы инициативы считают, что решение позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан», - говорится в обращении.
Ранее в Госдуме заявили, что питбайки необходимо приравнять к мотоциклам и заставить их владельцев получать водительские удостоверения, сообщает «Свободная пресса».
