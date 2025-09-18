В школе во Владимирской области произошел пожар
18 сентября 202512:53
Возгорание произошло в школе №3 в городе Киржач Владимирской области. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, загорелась кровля здания. Сообщение о ЧП поступило в 10:47, в 11:06 специалисты локализовали огонь на площади 150 квадратных метров.
«Открытое горение ликвидировано. Горел утеплитель кровли», - указали в МЧС.
Из здания эвакуировали 417 человека: 371 ребенка и 46 взрослых. Никто не пострадал.
Ранее в Челябинске загорелся автосервис на площади в 700 «квадратов», пишет «Свободная пресса».
