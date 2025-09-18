Застройщикам в РФ разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию

По его словам, решение было принято «не из-за того, что технически что-то не готово», а в качестве антикризисной меры.

«Система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому... разрешили девелоперам сдвигать срок ввода... чтобы гарантированно достроить дома», - указал Хуснуллин.

Он добавил, что задержки по вводу в настоящее время фиксируются примерно у 20% застройщиков.

Ранее Хуснуллин заявил, что в России кризиса в строительной отрасли нет - есть определённые трудности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».