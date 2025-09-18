Застройщикам в РФ разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию
Российские власти разрешили застройщикам переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, решение было принято «не из-за того, что технически что-то не готово», а в качестве антикризисной меры.
«Система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому... разрешили девелоперам сдвигать срок ввода... чтобы гарантированно достроить дома», - указал Хуснуллин.
Он добавил, что задержки по вводу в настоящее время фиксируются примерно у 20% застройщиков.
Ранее Хуснуллин заявил, что в России кризиса в строительной отрасли нет - есть определённые трудности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Инвестор сравнил цифровые валюты России и США
- Песков отказался комментировать слухи о повышении НДС
- На премии «Все цвета джаза» выступят Мазаев и джаз-бэнд Жилина
- От резкого повышения утильсбора выиграют «Москвич» и Haval
- Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена
- В Британии трех человек задержали по подозрению в помощи разведслужбам России
- Экономист: Обвал рубля поможет избежать повышения НДС до 22%
- Группа «Gorky Park» отправится в мировое турне
- Застройщикам в РФ разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию
- Российские войска поразили используемые ВСУ объекты энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru