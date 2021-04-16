В МВД назвали частые ошибки при сдаче экзамена на права по новым правилам

В МВД рассказали о самых частых ошибках, которые россияне допускают при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам.

В ведомстве сообщили, что чаще всего будущие водители создают помехи транспортному средству или пешеходу, а также нарушают требования дорожной разметки и забывают использовать сигнал указателя поворота, сообщает РИА Новости.

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Также выполнение «параллельной парковки» по-прежнему является одной из самых сложных задач: граждане часто не могут выполнить этот маневр с первого раза.

Напомним, что новые правила сдачи экзамена на водительские права вступили в силу 1 апреля 2021 года. Теперь экзамен не делится на «площадку» и «город», а навыки водителей проверяются исключительно в условиях реального движения. Маршруты экзамена не будут известны заранее.

Ранее в общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять электросамокаты к мопедам в правилах дорожного движения.

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ФОТО: РИА Новости
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