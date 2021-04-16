В МВД назвали частые ошибки при сдаче экзамена на права по новым правилам

В МВД рассказали о самых частых ошибках, которые россияне допускают при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам.

В ведомстве сообщили, что чаще всего будущие водители создают помехи транспортному средству или пешеходу, а также нарушают требования дорожной разметки и забывают использовать сигнал указателя поворота, сообщает РИА Новости.