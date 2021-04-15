Скоростным тут не место. Шкуматов призвал разделить электросамокаты для ПДД

«Правила дорожного движения – это обоюдная штука, безопасность передвижения зависит от обеих сторон. Если человек едет на самокате, который не может сильно разгоняться, то пусть он едет, как хочет, отстаньте от него. Если говорить про электросамокаты, где установлен двигатель с мощностью, которая не позволяет разгоняться больше 20-25 километров в час, то здесь я не вижу каких-то серьезных проблем с этим и не вижу необходимости в дополнительных ограничениях в ПДД. Все-таки от таких электросамокатов не надо ожидать того, что они будут ездить по дорогам. А если этот электросамокат мощный и может разгоняться до скорости больше 30-40 километров в час, то на него должны распространяться все правила, которые распространяются на мопеды и скутеры, включая требование наличия водительского удостоверения», - отметил Шкуматов.

Такие скоростные самокаты опасны как для пешеходов, так и для самого ездока, констатировал эксперт.

«Потому что когда электросамокат имеет техническую возможность ехать со скоростью 60-80 километров в час, то тот факт, что он исполнен в форме самоката, не делает его менее опасным, а даже наоборот - делает его более опасным транспортным средством. Потому что диаметр колес у скутера, например, больше и соответственно здесь шансов попасть в какую-то аварию на дорожной неровности или в случае какой-то серьезной ситуации у водителя мощного электросамоката больше. Передвижение электросамоката по тротуару со скоростью 60 километров в час – это, может, очень безопасно для самого самокатчика, но для людей, которые по этому тротуару ходят, это может быть и смертельно опасно», - считает координатор движения «Синие ведёрки».

А вот идею комиссии ввести в ПДД новый термин «средство индивидуальной мобильности» Шкуматов раскритиковал. Под этим термином будет пониматься транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, приводящееся в движение мускульной энергией лица (роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса).

«Признавать роликовые коньки транспортным средством – это бред просто. Если мы говорим про средства индивидуальной мобильности, необходимо отдельно давать классифицирующий признак: наличие мотора, двигателя. Если двигателя нет, то и не надо заниматься ерундой. Также надо учитывать мощность двигателя и предельную скорость. То есть два важных параметра. Если слишком мощный двигатель стоит, то, пожалуйста, получай права категории М и следуй правилам дорожного движения», - подытожил Шкуматов.

Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон могут появиться уже летом.

