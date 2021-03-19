«Экзамен не по плану». Автошколы готовы побить «козырь ГИБДД»
Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в эфире НСН рассказал о сдаче экзамена на права на городских улицах вместо площадки.
С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Главное изменение в регламенте экзамена заключается в отмене упражнений на закрытых площадках. Кроме того, теперь в машине во время экзамена могут находиться наблюдатели.
Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в эфире НСН заявил, что автошколы готовились к этим изменениям давно, поэтому для них и сдающих на права ничего не изменится.
«Я думаю, что ничего не изменится. К этому мы уже готовимся почти полтора года. Автошколы, хотели бы этого или не хотели, но к этому уже приготовились, поддержали и восприняли это. Так весь мир живет. Некоторые школы раньше готовили выпускников к определенным маршрутам, которые потом проезжали как по наигранному. Сейчас эти игрушки ушли в небытие, мы будем выезжать в город и становиться равноправными членами дорожного движения. Что касается наблюдателей: имеется в виду, что если вам кажется, что к вам при сдаче экзамена придираются сотрудники автошколы, то при последующей пересдаче вы можете привести с собой инспектора или кого-то, кто зафиксирует несправедливое к вам отношение, вот и все», - объяснил он.
Собеседник НСН исключил, что новый регламент экзамена ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения. По его словам, автошколы должны выучить человека правильно ездить в потоке машин.
«В школе как была площадка, так и осталась. Если водитель начинает бить машины, значит, автошкола не подготовила - это был один из главных козырей ГИБДД. Мы выражали опасение еще давно, что мы побьем все машины, выезжая на автодороги, и нам не на чем будет учить. В ГИБДД нам ответили - а как же вы учите людей, если они боятся выезжать на автодороги? Значит, вы неправильно учите, поменяйте подход к обучению. Мы это услышали, и они оказались правы на самом деле. Человек, который сдал экзамен, после садится в свой личный автомобиль и едет как полноправный водитель. Ошибки при экзамене нельзя исключить, одни из самых частых – люди забывают пристегнуться и забывают включить сигнал поворота», - добавил он.
Также с 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы. Практический экзамен будет прерван, если курсант не пристегнул ремень безопасности или достал телефон во время движения транспортного средства. Для зачета кандидат в водители должен получить не более пяти штрафных баллов.
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