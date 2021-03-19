«Экзамен не по плану». Автошколы готовы побить «козырь ГИБДД»

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Главное изменение в регламенте экзамена заключается в отмене упражнений на закрытых площадках. Кроме того, теперь в машине во время экзамена могут находиться наблюдатели.

Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в эфире НСН заявил, что автошколы готовились к этим изменениям давно, поэтому для них и сдающих на права ничего не изменится.

﻿«Я думаю, что ничего не изменится. К этому мы уже готовимся почти полтора года. Автошколы, хотели бы этого или не хотели, но к этому уже приготовились, поддержали и восприняли это. Так весь мир живет. Некоторые школы раньше готовили выпускников к определенным маршрутам, которые потом проезжали как по наигранному. Сейчас эти игрушки ушли в небытие, мы будем выезжать в город и становиться равноправными членами дорожного движения. Что касается наблюдателей: имеется в виду, что если вам кажется, что к вам при сдаче экзамена придираются сотрудники автошколы, то при последующей пересдаче вы можете привести с собой инспектора или кого-то, кто зафиксирует несправедливое к вам отношение, вот и все», - объяснил он.