В муниципалитетах Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка
В Кургане и шести муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на розничную продажу алкоголя с 11 по 15 апреля. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Основанием для введения такой меры стало решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области.
Запрет на продажу алкоголя вводится в Кургане, Звериноголовском, Кетовском, Притобольном, Целинном, Куртамышском и Белозерском округах. Все они попадают в зону подтопления. При этом на заведения общественного питания запрет не распространяется.
Администрация Кургана ранее сегодня объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru