В муниципалитетах Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка

Запрет на продажу алкоголя вводится в Кургане, Звериноголовском, Кетовском, Притобольном, Целинном, Куртамышском и Белозерском округах. Все они попадают в зону подтопления. При этом на заведения общественного питания запрет не распространяется.

Администрация Кургана ранее сегодня объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка.

