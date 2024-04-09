В муниципалитетах Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка

В Кургане и шести муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на розничную продажу алкоголя с 11 по 15 апреля. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Основанием для введения такой меры стало решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской области.

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Запрет на продажу алкоголя вводится в Кургане, Звериноголовском, Кетовском, Притобольном, Целинном, Куртамышском и Белозерском округах. Все они попадают в зону подтопления. При этом на заведения общественного питания запрет не распространяется.

Администрация Кургана ранее сегодня объявила об эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств в связи с угрозой затопления из-за паводка.

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
ТЕГИ:АлкогольПаводокКурганская Область

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