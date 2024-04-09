В Курганской области начали эвакуацию музейных ценностей из-за паводков
Превентивную эвакуацию музейных ценностей начали в Курганской области из-за ситуации с паводком. Об этом сообщили в областном объединении музеев.
Как отметили в организации, временно прекращают работу Дом-музей декабристов, Дом-музей В. К. Кюхельбекера, а также Музей истории города.
«Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей», — указано в сообщении в Telegram-канале объединения.
Ранее в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшающегося прогноза по паводку, напоминает РЕН ТВ. С территорий, попавших в зону риска подтопления, эвакуируют население, все школы Кургана перейдут на дистанционный режим работы, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru