В Курганской области начали эвакуацию музейных ценностей из-за паводков

Как отметили в организации, временно прекращают работу Дом-музей декабристов, Дом-музей В. К. Кюхельбекера, а также Музей истории города.

«Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей», — указано в сообщении в Telegram-канале объединения.

Ранее в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшающегося прогноза по паводку, напоминает РЕН ТВ. С территорий, попавших в зону риска подтопления, эвакуируют население, все школы Кургана перейдут на дистанционный режим работы, отмечает телеканал «360».

