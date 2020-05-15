В Москву доставят застрявших в Африке из-за пандемии россиян
Самолет, на борту которого находятся российские граждане, вылетел из Африки в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Отмечается, что самолет вылетел из Занзибара, предварительно собрав на рейс россиян, находившихся в Танзании и Маврикии.
Согласно Мельникову, все россияне, находящиеся в самолете, будут помещены на карантин на две недели, после чего смогут отправиться домой. Он добавил, что россияне в Африке ждали вывоза на родину более 2 месяцев. Уточняется, что рейс был организован правительством РФ под контролем министерства иностранных дел.
Накануне сообщалось, что самолет, с застрявшими на Гоа россиянами из-за пандемии, приземлился в Ростове-на-Дону.
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