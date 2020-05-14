В Ростов-на-Дону доставили застрявших на Гоа россиян

По данным агентства, самолет приземлился в ростовском аэропорту в 21.20 (мск).

Отмечается, что на борту находилось 426 человек. Вывозной рейс был организован авиакомпанией «Россия». По данным перевозчика, из 426 пассажиров 330 отправятся в Москву. Этот рейс стал пятым вывозным рейсом с Гоа, отмечает агентство.

Ранее в мае сообщалось, что при посадке пассажира на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания. Отмечалось, что перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.

