В Москве завершилось прощание с Михаилом Горбачевым
Траурная церемония прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, продолжавшаяся около четырех часов, закончилась в Колонном зале Дома союзов в Москве в субботу, 3 сентября.
Предполагалось, что церемонию разделят на две части. В открытой – с 10:00 до 12:00 –все желающие граждане смогут попрощаться с Горбачевым, вторая часть должна была пройти в закрытом формате. Но некоторые общественные и политические деятели решили побывать на мероприятии с утра. В их числе замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
К гробу советского лидера прислали венки от главы РФ Владимира Путина, администрации президента РФ, правительства РФ и премьера Михаила Мишустина, органов власти, компаний и организаций, отмечает ТАСС.
Также с Михаилом Горбачевым попрощались западные политики и дипломаты: премьер Венгрии Виктор Орбан, послы США, Великобритании, Германии, Франции и Испании и Японии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министр Венгрии Виктором Орбаном, который, по данным Кремля, посетит Москву только для того, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.
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