Орбан простился с Горбачевым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на траурной церемонии простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает РИА Новости.
Посол США в России Джон Салливан также прибыл в Колонный зал Дома Союзов в Москве, отмечает RT.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министр Венгрии Виктором Орбаном, который, по данным Кремля, посетит Москву только для того, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.
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