Орбан простился с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на траурной церемонии простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает РИА Новости.

Песков: Путин уже простился с Горбачевым

Посол США в России Джон Салливан также прибыл в Колонный зал Дома Союзов в Москве, отмечает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министр Венгрии Виктором Орбаном, который, по данным Кремля, посетит Москву только для того, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрощаниеПохороныВенгрияРоссияМихаил Горбачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры