Путин не будет встречаться с Орбаном после похорон Горбачева

По его словам, венгерская сторона не высказывала пожеланий о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», - сказал он.

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве. По планам, она завершится в полдень, после чего Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

