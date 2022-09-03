Путин не будет встречаться с Орбаном после похорон Горбачева
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министр Венгрии Виктором Орбаном, который, по данным Кремля, посетит Москву только для того, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, венгерская сторона не высказывала пожеланий о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», - сказал он.
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве. По планам, она завершится в полдень, после чего Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
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